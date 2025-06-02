Ankara Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu, Gönülden Gönüle Türküler konseriyle Neşet Ertaş’ı Anma Konseri düzenledi.ANKARA (İGFA) - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda usta sanatçı Neşet Ertaş’ın sevilen şarkıları seslendirildi. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programına Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Celal Biçer, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DİNLEYİCİLERDEN BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Neşet Ertaş’ın bestelediği Gönül Dağı, Neredesin Sen, Ah Yalan Dünya, Yazımı Kışa Çevirdin, Sevda Olmasaydı, Bahça Duvarından Aştım gibi en sevilen şarkıların aralarında bulunduğu unutulmaz eserlerin seslendirildiği konser yoğun ilgi gördü. Keçiören Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği konserde koro ve solo halinde seslendiren eserler dinleyicilerden alkış aldı.