Nevşehir’de down sendromlu Yusuf Tosun için temsili asker eğlencesi düzenlendi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Eğlence programında, gence asker kınasını Belediye Başkanı Rasim Arı yaktı.

Nevşehir’in Cevher Dudayev Mahallesi’nde yaşayan ve asker olma hayali kuran 20 yaşındaki down sendromlu Yusuf Tosun için ailesi temsili asker eğlence programı düzenledi. Tosun’un yaşadığı evin bahçesinde gerçekleştirilen ve aile bireylerinin yanı sıra arkadaşlarının katıldığı eğlence programında, gence kınasını Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaktı.

Tosun’u tebrik eden Başkan Arı, programa katılan çocuk ve gençlere de kına yakarak sohbet etti. Programda çocuklara da çeşitli hediyeler dağıtan Arı, “Down Sendromu bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. Down Sendromlu çocuklarımızın toplumdan dışlanmadığı, diğer çocuklar gibi onların da eşit haklarla yaşadığı, eşit koşullarda eğitim almaları tek dileğimizdir. Down sendromlu çocuklarımızın sosyalleşmesini sağlamak, hayata bakış açılarını ve yaşam tarzlarını olumlu yönde geliştirmeleri hepimizin sorumluluğundadır. Onların yüreklerine dokunmak ve gözlerindeki yaşam sevgisinin ışıltılarını ortaya çıkarabilmek her şeye değer.” dedi.