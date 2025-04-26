Nilüfer Belediyesi, Amatör Spor Kulüpleri Ayni ve Nakdi Yardım Destek Projesi kapsamında 33 amatör spor kulübüne toplamda 2 milyon 100 bin TL değerinde ayni ve nakdi yardım paketi dağıttı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, ilçedeki tüm yaş gruplarının sporu yaşam biçimi haline getirmesi ve spor kültürünün yaygınlaşması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Nilüfer Belediyesi, Amatör Spor Kulüpleri Ayni ve Nakdi Yardım Destek Projesi kapsamında amatör spor kulüplerine önemli oranda destek sağladı. Malzemelerin teslim töreni İbrahim Yazıcı Stadyumu’nda düzenlendi. Törene Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Çetin Yıldız, Nilüfer Amatör Spor Kulüpleri Derneği (NASK) Başkanı Osman Uçar, Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer, spor kulüplerinin başkanları, temsilcileri ve sporcular katıldı.

Düzenlenen törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer’in her alanda olduğu gibi sporda da öncülük yapan bir belediye ve ilçe olduğunu kaydetti. Bütçenin elverdiği oranda amatör spor kulüplerine yıllardır destek verdiklerini belirten Başkan Şadi Özdemir, “Desteklemeye de devam edeceğiz. Spor, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutar ve belli bir disiplinde çalışmaya sevk eder. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi Nilüfer’de de gençlerimizin zeki, çevik ve ahlaklı olması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Nilüfer Amatör Spor Kulüpleri Derneği (NASK) Başkanı Osman Uçar da burada birlik ve dayanışmanın devam etmesi temennisinde bulundu. Başta Başkan Şadi Özdemir olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Uçar, “Uyuşturucunun küçük yaşlara indiği dönemde kulüplerimiz bunun önüne geçmek için çaba veriyor. Yerel ve genel yöneticilerimizden bizlere yardım ve desteklerini sürdürmelerini diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve katılımcılar, 33 amatör spor kulübüne toplamda 2 milyon 100 bin TL değerinde ayni ve nakdi yardım paketi dağıttı. Dağıtılan malzemeler arasında 20 adet Federasyon onaylı resmi maç topu, slalom seti, 10 adet antrenman huni, 20 adet antrenman çanak, 20 adet antrenman yelek, 1 takım 5’li engel seti, antrenman merdiveni, 12’li koordinasyon çemberi, fox 40 düdük, kronometre, top taşıma hurcu, 2 çift kaleci eldiveni, 5 adet direnç lastiği, el pompası yer aldı.