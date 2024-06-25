Nilüfer Belediyesi, “Yaşamın ritmine sanat katıyoruz" sloganıyla yaz dönemi sanat atölyelerinin kapılarını açıyor. Temmuz ve Ağustos aylarında 15 farklı branşta düzenlenecek atölyeler, sanatseverlere unutulmaz bir deneyim vaat ediyor.BURSA (İGFA) - Nilüfer Sanat Atölyeleri, yaz döneminde 15 farklı sanat dalında atölye çalışmaları düzenleyecek. Drama, karikatür, resim, tango, seramik, heykel, akıl ve zeka oyunları, bale, show/modern dans, piyano, keman, gitar, elektro gitar, ukulele ve davul bateri gibi geniş bir yelpazede sunulan atölyelerle katılımcılar; keyifli vakit geçirerek, sanatsal yeteneklerini keşfedip geliştirme fırsatı bulacak.

Konak Kültürevi, Beşevler Gençlik Merkezi, Altınşehir Gençlik Merkezi, Nazım Hikmet Kültürevi, Yüzüncüyıl Eğitim ve Sanat Merkezi ve Meteor Balat Kültürevi'nde gerçekleşecek atölye çalışmalarında alanında uzman eğitmenler, katılımcılara rehberlik edecek.

Katılım kriterlerinin branşlara göre farklılık gösterdiği atölye çalışmaları için detaylı bilgiye www.nilufersanatatolye.com web sitesinden ulaşılıp, başvuru yapılabiliyor.