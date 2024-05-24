Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 13’üncüsünü gerçekleştirdiği “Boyun Kadar Kitap Oku” projesine ilk ve ortaokul seviyesinde toplam bin 743 öğrenci katılarak, 68 bin 977 kitap okudu. Değerlendirme kurulunun belirlemeleri sonrasında en fazla kitap okuyan öğrenciler, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü ve Nilüfer Rotary Kulübü iş birliğinde Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle 2012 yılından bu yana düzenlenen “Boyun Kadar Kitap Oku” projesi, bu yıl da öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Nilüfer ilçesindeki devlet okullarından bin 24’ü ilkokul ve 719’u ortaokul olmak üzere projeye başvuran bin 743 öğrenci, toplam 68 bin 977 kitap okudu. En fazla kitap okuyan öğrenciler, düzenlenen törende ödüllendirildi.

Öğrencileri kitap okumaya teşvik etme ve bu alışkanlığı yaygınlaştırma amacıyla yürütülen “Boyun Kadar Kitap Oku” projesinin ödül töreni, Bursa Akademik Odaları Birliği (BAOB) Sahne’de yapıldı. Törene, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Tezcan Öztürk, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Orhan, 2440. Bölge Rotary Federasyon Başkan Yardımcısı Mustafa Boğa ve üyeleri, Misi Yazıevi konuğu yazar Nurdane Özdemir Sağkan, okul idarecileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

6 MİLYON 84 BİN 707 SAYFA KİTAP OKUNDU Programın açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, çocukların geleceğini aydınlık kılmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, bu projeyle çocuklarda okuma alışkanlığını geliştirmeyi, onların kitap ve kütüphanelerle ilişkilerini güçlendirmeyi ve onları, bilgi okyanusunun sonsuz derinliklerine dalmaya teşvik etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Doğru yönlendirmeler ve desteklerle çocukların potansiyellerini keşfedebileceklerini ve onları, daha donanımlı bireyler haline getirebileceklerini ifade eden Özdemir, “Bu doğrultuda bu yıl 13’üncü kez gerçekleştirdiğimiz ‘Boyun Kadar Kitap Oku’ projemizin her geçen yıl daha da ilgi görmesi ve büyüyerek yoluna devam etmesi, bizleri oldukça mutlu ediyor. Bu yıl 2 bin 900 öğrencimiz etkinliğimize başvuru yaptı. Bunlardan bin 743’ü yıl sonunda okudukları kitapların özetleriyle projeye katıldı. 390 öğretmenimiz de bu güzel yolculukta öğrencilerimize destek oldu. Etkinliğimize katılan öğrencilerimiz bu yıl, 68 bin 977 kitabı okuyarak, tam 6 milyon 84 bin 707 sayfayı çevirdi. Bu kadar kitap okunmasına vesile olmak bizim için büyük gurur. Elbette geleceğe dair umutlarımızı da artırıyor” dedi.

Bu projenin hayata geçmesinde en önemli mimarların öğretmenler olduğuna dikkat çeken Özdemir, özverili çalışmaları nedeniyle onlara teşekkür etti. Konuşmasında, öğrencilere de ayrı bir yer ayıran Başkan Şadi Özdemir, “Sizler bu projenin asıl kahramanlarısınız. Kitaplara olan sevginiz, okuma tutkunuz ve öğrenme merakınızla bizlere ilham oldunuz. Unutmayın, kitaplar en iyi dostlarınız ve bilgi en güçlü silahınızdır. O yüzden bu yarışmanın kazanları, yüreklerinde okuma sevgisi besleyen, öğrenme merakıyla kitapların sayfaları arasına karışan bütün öğrencilerimizdir. Sizler, geleceğimizin teminatısınız ve sizinle gurur duyuyoruz” diyerek, projede emeği geçenleri kutladı.

2440. Bölge Rotary Federasyon Başkan Yardımcısı Mustafa Boğa da, 2012 yılında 194 öğrenci ile başlayan “Boyun Kadar Kitap Oku” projesinin büyüyerek bugünlere geldiğini söyledi. Boğa, kitap okumayı sevdirmek ve yaşamın bir parçası haline getirmek, çocuklar arasında okuma alışkanlığı oluşturmak ve yaygınlaştırmak, kitap ve kütüphaneyle ilişkilerini güçlendirmek amacıyla projenin hayata geçirildiğini hatırlattı.

Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Orhan da, öğrencilerin okumasının önemini vurgulayarak, velilerin de okuma etkinliklerine katılmasının önemli olduğunu kaydetti. “Boyun Kadar Kitap Oku” etkinliğinin 13’üncü yılını geride bıraktığını hatırlatan Orhan, “Projemiz her yıl daha da çok sayıda öğrencimizin katılımıyla büyüyor. Okunan her bir kitapla birlikte öğrencilerimizin dimağları aydınlanıyor, kelime hazneleri genişliyor. Okuyan, sorgulayan öğrencilerimiz analitik düşünmeyle geleceğimize ışık oluyorlar” diye konuştu.

Programa davetli katılan başarılı sporcular Aylin Acar, Hüseyin Koç, Kerem Can Acar ve Tuğçe Hocaoğlu Coşkun ise kitap okumanın insana kazandıracağı faydalardan da bahsetti.

KONUŞMALARIN ARDINDAN ÖDÜL TÖRENİNE GEÇİLDİ. Nilüfer Kütüphaneleri ile etkileşimi en yüksek olan kitap kurtlarına verilen “Kütüphane Dostu Ödülleri” de, törende sahiplerini buldu. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Kütüphane Dostu” seçilen Alper Hamza Çoban, Eyüp Ayaz Havuz, Hilal Bakan, Kardelen Kaymaz, Ozan Havuz’a ödülünü verdi.

Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Orhan; projeye katılım oranı en yüksek okullar arasında yer alan Görükle Dumlupınar İlkokulu, Hasanağa Ortaokulu, Öğretmen Mehmet Aras İlkokulu, Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu Ortaokulu müdürlerini tebrik etti.

2. ve 8. sınıf arasında ödül almaya hak kazanan öğrenciler de, öğretmenleri ile birlikte sahneye çıkarak, ödüllerini aldı. Günün sonunda ödül alan herkes sahneye çıkarak, bu güzel anı ölümsüzleştirdi.