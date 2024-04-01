Nissan pilotu Rowland art arda üçüncü kez podyuma çıkarken, Nissan takım sıralamasında 4’ncülüğe yükseldi.APONYA (İGFA) - Nissan Formula E Takımı, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonasında ilk kez anavatınında yarışırken, pilotu Oliver Rowland ile ilk Tokyo E-Prix'sinde pol pozisyonunu ve ikinciliği elde etti.

Diriyah ve São Paulo'da art arda elde ettiği podium derecelerinin ardından, Nissan ekibi, serinin Japonya'daki ilk yarışı öncesinde kendilerine güveniyorlardı.

Nissan’ın İngiliz pilotu Rowland, A Grubu Sıralamalarında en hızlı dereceyi yaparak son performansını sürdürdü ve ardından düelloların üç etabında da en hızlı zamanı yaparak sezonun ikinci Julius Baer Pole Pozisyonu’nu elde etti. Yarışın büyük bölümünde liderliği elinde tutan Rowland, enerji tasarrufu yapmak amacıyla ikinciliğe düştü ve son turlarda galibiyet için atak yaptı. Liderle yan yana gelmesine rağmen pozisyonunu geri alamadı ve yarışı ikinci sırada tamamladı.

Bu sonuçla Rowland Sürücüler Şampiyonasında üçüncü sıraya yükselirken, Nissan takım sıralamasında da dördüncü sıraya yükseldi.

Nissan Formula E Takımı, önümüzdeki iki hafta içerisinde şampiyonanın 10. sezonunun 6. ve 7. turları için ilk kez İtalya'nın Misano kentinde yarışacak.