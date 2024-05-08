Türkiye’de bir ilk, dünyada ise sayılı örnekleri bulunan proje ile OEDAŞ yılda 164 bin 340 km yoldan tasarruf sağlamayı ve 42 bin 712 ton sera gazı salımını önlemeyi hedefliyor.İSTANBUL (İGFA) - Elektrik dağıtım şirketi Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin desteğiyle düzenlenen 9. İstanbul Karbon Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen Düşük Karbon Kahramanları Ödül Töreni’nde ödüle layık görüldü.

İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende OEDAŞ’aödül getiren proje ise ‘Radyo Frekansı ile Kısmi Deşarj Tespiti’ oldu.

Ödüle ilişkin açıklamada bulunan OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Enerji dünyanın en önemli ihtiyaçlarından biri, bundan vazgeçme şansımız yok. Ancak enerji aynı zamanda dünyadaki en büyük emisyon kaynağı. Biz de enerji alanında faaliyet gösteren bir şirket olarak 2030'a kadar operasyonel faaliyetlerimizde, 2040'a kadar tüm değer zincirimizde net sıfır olmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyor, iklim değişikliği ile mücadele ve karbon ayak izimizi düşürmeye yönelik projeleri hayata geçiriyoruz. Bu yaklaşımın bir sonucu olan Radyo Frekansı ile Kısmi Deşarj Tespiti projemizin, ülkemizin bu alandaki en prestijli ödüllerinden birine layık görülmesinin mutluluğunu yaşıyor, emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

ZAMAN, MALİYET VE VERİMLİLİK AVANTAJI

OEDAŞ’ın Türkiye’de bir ilk, dünyada ise sayılı örnekleri bulunan Radyo Frekansı ile Kısmi Deşarj Tespiti projesi, kısmi deşarj arızası olan elektrik direklerinin tespitinde, direklerde tek tek mikrofon ile dinleme yapmanın önüne geçiyor. OEDAŞ Ar-Ge departmanının HEFE Enerji firması ile birlikte geliştirdiği, testlerinin ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) tamamlandığı sistemde, özel olarak tasarlanarak bir aracın üzerine monte edilen alıcı sayesinde arızalı direkler seyir halindeki araçtan tespit edilebiliyor. Tüm direklerde tek tek dinleme yapılmadığından arıza daha hızlı çözülüyor. Böylece hem zaman, maliyet ve verimlilik avantajı sağlanıyor hem de karbon ayak izi düşürülüyor.