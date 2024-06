Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan “Millî Eğitim Bakanlığı, okullarda gölge sınıfı oluşturup yılda bir kez bile okula gitmeyen yabancı uyruklu öğrencilere karne verecek” iddiasının doğru olmadığı açıklandı.ANKARA (İGFA) - Açıklama İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapıldı.

2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk döneminde İstanbul’daki çeşitli okullardan nakil olarak 12 yabancı uyruklu öğrenci geldiğine dikkati çekilen açıklamada, "Nakil geldikten sonra sürekli devamsızlık yapan öğrenciler için bugüne kadar hiçbir not girişi yapılmamıştır. Söz konusu öğrencilere karne düzenlemesi yapılması da söz konusu değildir. İlgili öğrenciler, E-Okul sisteminde kayıtlı oldukları için sistem üzerinde sınıf tekrarı yazan boş karneler görünebilmektedir. İlk dönem not almamış ve bugüne kadar herhangi bir not verilmemiş öğrencilerin 12. sınıf puanları oluşmayacağı için sınıf geçmeleri mümkün değildir. Sınıf geçemeyen öğrenciye diploma düzenlenmesi de söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.