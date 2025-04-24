Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediye personellerine ‘Sahipsiz Hayvanlara Yaklaşma ve Müdahale Teknikleri’ konulu eğitim gerçekleştirildi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi BaşkanlığıVeteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü’ne bağlı uzman veterinerler tarafından Yeniköy Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı’nda verilen eğitimde sahipsiz hayvanları yakalama ve toplama konularıteorik ve uygulamalı olarak verildi.

Her alanda daha iyi hizmet vermek adına gayret sarf eden Malatya Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları hususunda da gerekli titizliği göstererek hizmet içi eğitimlerini aksatmadan sürdürüyor. Malatya Büyükşehir BelediyesiVeteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü tarafından Yeniköy Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanında ‘Sahipsiz Hayvanlara Yaklaşma ve Müdahale Teknikleri’, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu İle İlgili Yasal Mevzuatlar ve Sorumlulukları bilmek, Yaralı Hayvana Yaklaşma ve Hayvan Davranışları, Kedi ve Köpekleri Beslemek, Zoonoz Hastalıkları ( Hayvanda Bulaşıcı Hastalıkları Bilmek, İnsan ve Hayvanların Birbirine Bulaştırdıkları Hastalıklar ) konulu başlıklar teorik ve uygulamalı eğitimle anlatıldı

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13 İLÇE BELEDİYESİNDEN KATILIM SAĞLANDI

Yeniköymevkiinde bulunan Yeniköy Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam merkezinde veteriner hekimler tarafından gerçekleştirilen eğitimlere 13 ilçebelediyesitarafından görevlendirilen 40 personel katılım sağladı.

Eğitimde köpek yakalama tekniklerini görsel açıdan inceleyen katılımcılar daha sonra uygulamalı şekilde yakalama ve bağlama tekniklerini de bizzat deneyimle fırsatı buldu