Millî Eğitim Bakanlığı, 2025 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'nde daha önceden belirtildiği gibi "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS 2025)", 27 Nisan 2025 Pazar günü planlandığı şekilde yapılacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 23 Nisan 2025’te Marmara Denizi Silivri açıklarında yaşanan depremin ardından kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2025 Yılı Sınav Uygulama Takvimi’nde yer alan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın (İOKBS 2025) 27 Nisan 2025 Pazar günü, daha önce duyurulduğu üzere gerçekleştirileceği belirtildi.