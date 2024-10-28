Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ile 10 binlerce tıbbi ilaç ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'na Gümrükler Muhafaza ekipleri sınır kapılarındaki dikkatli uygulamalarını sürdürüyor.

Ekipler, son olarak Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda iki ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Alınan bilgilere göre söz konusu operasyonlarda 22 kilogram kokain, 27 kilogram metamfetamin ve 8 bin 64 adet ecstasy hap cinsi uyuşturucu maddenin yanı sıra 34 bin 958 adet tıbbi ilaç cinsi ele geçirildi.

Olaylarla ilgili soruşturmaların sürdüğü bildirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, 22 kilogram kokain, 27 kilogram metamfetamin ve 8.064 adet ecstasy hap cinsi uyuşturucu madde ile 34.958 adet tıbbi ilaç cinsi ele geçirildi.Olaylarla ilgili… pic.twitter.com/7J5CuHvLCZ— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) October 28, 2024