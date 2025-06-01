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Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 18.00’de başlayacak ve BeIN SPORTS 5’ten canlı olarak ekranlara gelecek.

Saha avantajıyla başladığı serinin ilk maçında rakibini 94-80 yenerek 1-0 öne geçen ancak İstanbul’da oynanan ikinci maçtan 75-65 mağlup ayrılan Mavi Yeşilliler, 2 Haziran Pazartesi günü Bursa’da oynanacak serinin son maçını taraftarının da desteğiyle kazanarak adını yarı finale yazdırmaya çalışacak.

TOFAŞ Basketbol Takımı, 1-1 eşit durumda olan play-off çeyrek final serisi 3. maçında sahasında Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak. Kazananın yarı finale yükseleceği maç 2 Haziran Pazartesi günü saat 18.00’de Tofaş Spor Salonu’nda oynanacak. BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu play-off çeyrek finalinde TOFAŞ, serinin 3. maçında Bahçeşehir Koleji’ni ağırlayacak.

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