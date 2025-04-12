Kara Nisan ayında teslim olan Ordu’da Büyükşehir Belediyesi, 124 araç ve iş makinesi, 163 personelle yüksek rakımlı ilçelerinde kardan kapanan yolları açıyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri kırsal mahallelerde 124 araç ve iş makinesi, 163 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Nisan ayında yağan kar yağışıyla vatandaşların ulaşımda aksaklık yaşaması için sıkı bir çalışma sergileyen ekipler yolların kapanmasının önüne geçmek amacıyla kar küreme, buzlanmaya karşı da tuzlama işlemi yürütüyor.

EKİPLER İHTİYAÇ DURUMUNDA 7/24 GÖREVE HAZIR

Vatandaşların ulaşımda aksaklık yaşamaması için hasta ve cenaze hizmetlerine öncelik vererek çalışmalarını sürdüren ekipler, 7/24 göreve hazır şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşları mağdur etmemek adına kar mesaisini sürdüren ekipler, ihtiyaç durumunda 444 10 52 Çağrı Merkezi, 0 (452 ) 233 25 54, 233 25 58, 233 25 59 Nolu telefonların 7/24 aranabileceğini belirtti.