Ordu Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 19 ilçeden gelen ihtiyaç sahibi 110 kişilik aile Ünye Çınarsuyu Tabiat Parkında düzenlenen “2025 Yılı Aile Şenliği Biz Bir Aileyiz“ kamp ve şenlik programında keyifli zaman geçiriyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 19 ilçeden gelen ihtiyaç sahibi 110 kişilik aile Ünye Çınarsuyu Tabiat Parkında düzenlenen “2025 Yılı Aile Şenliği Biz Bir Aileyiz“ kamp ve şenlik programında keyifli zaman geçiriyor. Kampa katılan ailelerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, programın yalnızca bir kamp olmadığını belirterek “Bu buluşmayı sadece bir kamp değil; sevginin, kardeşliğin ve dayanışmanın yaşandığı bir gönül sofrasına dönüştürüyoruz” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ünye Çınarsuyu Tabiat Parkı’nda çok anlamlı bir etkinlik düzenleniyor. 19 ilçeden gelen ihtiyaç sahibi 110 kişilik aile, doğa ile iç içe olan bu parkta buluşuyor. Kamp ve şenlik süresince aileler ve çocukları için çeşitli etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda çocuklar için eğlence ve tiyatro etkinlikleri ile anne babalara özel Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrasının sunduğu müzik dinletileri kamp programını daha keyifli hale getiriyor.

BAKAN YARDIMCISI MADAK, VALİ EROL VE BAŞKAN GÜLER ÇOCUKLAR VE AİLELERİ İLE YAKINDAN İLGİLENDİ

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen bu anlamlı kamp ve şenlik önemli isimleri ağırladı. Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu’da bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak başta olmak üzere Ordu Valisi Muammer Erol ve beraberindekiler Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile birlikte Ünye Çınarsuyu Tabiat Parkı’nda düzenlenen kamp ve şenlik alanını ziyaret ederek ailelerle bir araya geldi. Tüm masaları bir bir gezen Bakan Yardımcısı Madak, Vali Erol ve Başkan Güler, çocuklar ve aileleri ile yakından ilgilendi.

BAŞKAN GÜLER: “AİLE GÜÇLENİRSE TOPLUM DİRİLİR, MERHAMET ÇOĞALIR, MİLLET HUZUR BULUR”

Şenlik alanında gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, hep bir arada olduklarını vurgulayarak büyük bir aile olduklarını söyledi.

Düzenlenen programları, sevginin, kardeşliğin ve dayanışmanın yaşandığı bir gönül sofrası olarak gördüğünü aktaran Başkan Güler, şöyle konuştu:

“Aile Yılı kapsamında sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Burada mühim olan sevgiyi büyütmektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını “Aile Yılı” ilan etmesi bizim için bir dönüm noktasıdır. Bu karar, aileyi sadece korumakla kalmayıp, onu yeniden inşa etme, güçlendirme ve yüceltme çağrısıdır. Bu ruhla, Ordu Büyükşehir Belediyemizin ev sahipliğinde Ünye Çınarsuyu Tabiat Parkı’nda düzenlediğimiz kamp programında, 19 ilçemizden gelen ihtiyaç sahibi 110 kişilik kıymetli ailemizi misafir ediyoruz. Çocuklarımız için hazırlanan eğlence ve tiyatro etkinlikleri, anne babalarımıza özel Kent Orkestramızın sunduğu müzik dinletileriyle, bu buluşmayı sadece bir kamp değil; sevginin, kardeşliğin ve dayanışmanın yaşandığı bir gönül sofrasına dönüştürüyoruz. Bu tür organizasyonlarla, ailelerimizin yanında olduğumuzu sadece sözle değil, yürekten bir duruşla ortaya koymaya devam edeceğiz. Çünkü biz inanıyoruz ki: Aile güçlenirse toplum dirilir, merhamet çoğalır, millet huzur bulur”

BAKAN YARDIMCISI MADAK: “AİLEYİ KORUMAK TOPLUMU YAŞATMAKTIR”

Programda söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak’ta aile yılı kapsamında önemli çalışmalar gerçekleştirileceğini kaydetti.

Konuşmasında ailenin önemine vurgu yapan Bakan Yardımcısı Madak, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün bu aile şenliğinde olmaktan büyük mutluluk duydum. Aile, kadim değerlerimizin taşıyıcısı devletimizi ayakta tutan en güçlü yapı taşı. Geleceğimiz, sevgi, saygı, merhamet, hoşgörü ve güven temelleri üzerine inşa edilen sağlam aile yapıları ile şekillenmektedir. Bu değerlerle yoğurulmuş sağlıklı bir aile ortamı hiç kuşkusuz geçmiş ile gelecek arasında kurulan en sağlam köprüdür. Ailenin çöktüğü, çözüldüğü, yıprandığı her toplum kökünden çürümeye, yozlaşmaya ve nihayetinde gitmeye mahkumdur. Aileyi savunmak insanı savunmaktır. Aileyi korumak toplumu yaşatmaktır. Aileyi büyütmek geleceği inşa etmektir. Aile huzur bulduğumuz, güven duyduğumuz, kendimizi bulduğumuz en korunaklı limanımızdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, 2025 yılı “Aile Yılı” olarak ilan edilmiştir. Bu önemli adım, aile kurumunun yeniden güçlendirilmesi ve korunması adına bir dönüm noktasıdır. Bu yıl boyunca, aile yapımızı korumaya yönelik yenilikçi sosyal politikalar hayata geçirilecek; birlik ve beraberliğimizi pekiştiren proje ve faaliyetler yürütülecektir. Bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesinde emeği bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e, Valimize ve tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum.”