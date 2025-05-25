Batman’ın Sason ilçesinde, İHH, Memur-Sen, Yetimler Vakfı Sason Temsilciliği ve Umut Kervanı, TÜGVA, Kızılay ve diğer Sivil Toplum Kuruluşlarının ortak iş birliğiyle Gazze’ye destek amaçlı kermes gerçekleştirildi. “Gazze için Birlik Zamanı” sloganıyla düzenlenen kermesten elde edilen gelir Gazze’ye gönderilecek.BATMAN (İGFA) - Kermese eşi Özlem Demir ile birlikte katılan Sason Belediye Başkanı İrfan Demir, kermese katılan hanımefendilere gül takdim ederek, “Filistin halkının yaşadığı acılar hepimizin ortak vicdan yarasıdır. Birlik ve beraberlik içinde olmak, mazlumların yanında durmak en büyük görevimizdir.” ifadelerini kullandı.

İlçede faaliyet gösteren birçok STK’nın katılımıyla büyük bir kermes düzenlediklerini belirten Batman İHH Sason temsilcisi Sabahattin Atalay, kermesten elde edilecek gelirin Gazze’ye bağışlanacağını söyledi.

Yetimler Vakfı Sason Temsilcisi Fırat Avcı, yaptığı açıklamada, “Gazze’nin maruz kaldığı ağır şartlar karşısında sessiz kalmak mümkün değil. Sason halkının da desteğiyle Gazze’ye umut olmak, oradaki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için bu kermesi organize ettik. Burada bir araya gelerek insanlık adına büyük bir sorumluluğu üstleniyoruz” dedi.

Umut Kervanı Vakfı Sason yöneticilerinden Bayram Çelik, ümmetin birliğine vesile olması temennisiyle Sason’daki kardeş dernekler bir araya gelerek böyle bir organizasyonu yaptıklarını, İslam aleminin birlik olması halinde Gazze’deki birçok sıkıntının daha kolay çözülebileceğini kaydetti.

Sason ÇATOM bahçesinde düzenlenen Kermes 2 gün açık kalacak.