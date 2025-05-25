Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her Mahallesiyle İstanbul Programı”nda AK Parti’nin vefa ve kardeşlik anlayışını vurguladı. “Sandığa kadar değil, son nefese kadar yol arkadaşlığı yaparız” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Her Mahallesiyle İstanbul Programı”nda AK Parti’nin misyonunu ve değerlerini anlattı.

14 Ağustos 2001’den beri vefa elbiselerini rehber edindiklerini belirten Erdoğan, “Rahmetli Mehmet Akif İnan’ın ‘Yeter bize vefa elbiseleri’ sözünü düstur edindik. Vefakâr ve kadirşinas bir hareket olarak bugünlere geldik” diye konuştu.

“TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYANLARI MİNNETLE ANACAĞIZ”

Erdoğan, AK Parti İstanbul teşkilatlarında görev almış herkesi şükranla andığını ifade ederek, “Hangi görevde olursa olsun, bu dava için çalışan yol arkadaşlarımızı minnetle anacağız. Vefayı, kardeşliği, yoldaşlık hukukunu asla geri plana itmeyeceğiz. Biz sandığa kadar değil, son nefese kadar kader arkadaşlığı yapan bir kadroyuz” dedi.

Her Mahallesiyle İstanbul Programı https://t.co/UZOFR7BKwI— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 25, 2025

“KİMSESİZLERİN KİMSESİYİZ”

Partinin daha fazla çalışarak bayrağı yükseklere taşıyacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yoldaşlarımız, Allah’tan ve devletten başka kimsesi olmayanlardır. Biz kimsesizlerin kimsesi olmak için yola çıktık. Esas olan milletin rızası ve hayır duasıdır. Hırsı, enaniyeti, senlik-benlik kavgasını yanımıza yaklaştırmayacağız. AK Parti, kardeşlik hukukunu yücelten bir partidir” ifadelerine yer verdi.