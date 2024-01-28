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Yukatel Merkezefendi Belediye galibiyeti sonrası açıklamalarda bulunan TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, “Seyircimizin de desteğiyle kendi sahamızda güzel bir atmosfer yaratarak bu pozitif enerjiyi SIG Strasbourg maçına da yansıtmak istiyoruz” dedi.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 18. haftasında sahasında Yukatel Merkezefendi Belediye’sini 98-77 gibi farklı bir skorla mağlup eden TOFAŞ’ta Başantrenör Orhun Ene karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu. Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 31 Ocak Çarşamba günü SIG Strasbourg ile sahalarında çok önemli bir maça çıkacaklarını ve galibiyetle birlikte elde ettikleri pozitif enerjiyi o maça da yansıtmak istediklerini belirten Ene, şu ifadeleri kullandı; “Maçın genelinde muhakkak ki iyi oynadık ancak karşılaşma öncesinde konuştuğumuz şeyleri ilk bölümde ortaya koyamadık. Rakibimize 10 sayı gibi bir farkla öne geçme şansı verdik. Yukatel Merkezefendi Belediyesi maçın başında almış olduğu farkı koruyarak böyle çok maç kazandı. Arkadan gelen takım olmak kolay değil. Yine o hatayı yaptık ama sonra çabuk toparladık. Rakibimiz de bu maç öncesinde en önemli oyuncusunu kaybetti. Orada da baktığınızda istatistik olarak bugün onun yerini dolduramadıkları bir gerçek. Şimdi Çarşamba günü Avrupa kupasında çok önemli bir maçımız var. Seyircimizin de desteğiyle kendi sahamızda güzel bir atmosfer yaratarak bu pozitif enerjiyi SIG Strasbourg maçına da yansıtmak istiyoruz.”