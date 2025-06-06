Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Kurban Bayramı tatilinde artacak olası insan hareketliliği ve sıcak hava nedeniyle orman yangını riskinin yükseldiğini belirterek, vatandaşları mangal, sigara izmariti ve anız yakımı konusunda uyardı.ANKARA (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatili öncesi orman yangınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Geçen yıl 9 günlük bayram döneminde 524 yangında 2 bin 77 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü hatırlatan Genel Müdür Bekir Karacabey, bu yıl benzer bir tablonun önüne geçmek için tüm önlemlerin alındığını açıkladı.

Türkiye’deki 23,4 milyon hektar ormanlık alanın 15 milyon hektarının yangına hassas bölgeler olduğunu vurgulayan Karacabey, “Piknik alanı dışında mangal yapılmamalı, ormanda sigara içilmemeli ve ateş tamamen söndürülmeden alan terk edilmemeli. Yangın fark edildiğinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirim yapılmalı” dedi.

Yangınla mücadelede teknolojiden de yararlanıldığını belirten Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, riskli alanların 7/24 çalışan İHA’lar, 776 gözetleme kulesi (184’ü akıllı) ve 4 binden fazla fotokapanla riskli alanların izlendiğini söyledi. Yangınların yüzde 90’ının insan kaynaklı olduğunu anımsatan Genel Müdür Karacabey, bayram tatili süresince doğaya çıkacak vatandaşları ormanları koruma konusunda sorumluluğuna davet etti.