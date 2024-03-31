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Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı’yla ilgili ayrıntılı bilgileri ortaklasa.iksv.org adresinden ulaşılabilir.

Açık çağrıya Türkiye’de yerleşik, kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, en az bir belediye ortaklığıyla başvurabilecekler.

Bilecik'te Vali Aygöl ve eşi birlitke oy kullandı

Bilecik'te Vali Aygöl ve eşi birlitke oy kullandı

Ortaklaşa Hibe Programı II. Açık Çağrı için 4 Nisan itibariyle başvurular alınmaya başlanıyor. İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV), Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirdiği Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı’nın ikinci proje teklif çağrısı 4 Nisan 2024’te açılıyor.

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