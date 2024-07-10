Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından kadınlara özel olarak ücretsiz düzenlenen ‘Bursa Kültür Gezisi’ turları 12 Temmuz Cuma günü başlıyor. İlçenin tarihi ve turistik noktalarına ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan turlar, kent için turizminin canlandırılmasına da önemli bir katkı sağlayacak.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin sosyal belediyecilik örneklerinden biri olarak hayata geçirdiği ‘Bursa Kültür Gezisi’ projesi ile Osmangazili kadınlar, ilçenin tarihi ve turistik mekanlarını tanıma fırsatı bulacak.

Hem kent turizminin canlandırılması hem de yerel esnafa ekonomik olarak destek sağlanması amaçlanan proje, muhtarla ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek. Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri olmak üzere haftanın dört günü düzenlenecek olan turlara, her gün bir mahallenin kadınları ‘katılım sağlayacak.

Mahallelerde belirlenen buluşma noktasından alınacak olan kadınlar, çift katlı otobüs ile Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri, Muradiye Külliyeleri, Tarihi İnkaya Çınarı ve son olarak da Macera Bursa’yı gezme fırsatı bulacak.

Her program 60 kişilik gruplar halinde gerçekleşecek. Osmangazili kadınlar, gezilerden ücretsiz yaralanabilecekler. Yaz ayları sonuna kadar devam etmesi planlanan ‘Bursa Kültür Gezisi’ turlarından 2 binden fazla kadının faydalanması hedefleniyor. 12 Temmuz Cuma günü başlayacak olan turlara başvurular, muhtarlıklar aracılığıyla yapılacak.