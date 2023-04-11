Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gelen İsa Onaran idaresindeki 01 VR 213 plakalı otomobil sürücüsü Yukarı Çöplü köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü İsa Onaran ile yolcu olarak bulunan Abdulsamet Onaran, Mutlu Onaran ve Emrah Demiröz yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.