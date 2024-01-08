Tahmini Okuma Süresi: dakika

Gölcük Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen "Körfezin Bir'incisi" Oyun Kuşu Uçurma Yarışması'nda dereceye giren kuş sahipleri ödüllendirildi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, Gölcük Kanatlı ile Kümes Hayvanları Koruma ve Dayanışma Derneği tarafından büyük bir ilgiyle düzenlenen "Körfezin Bir'incisi" Oyun Kuşu Uçurma Yarışması tamamlandı. Yarışmada dereceye giren kuş sahiplerine ödülleri; Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenen törenle verildi. Yarışmada; Oyun Kuşu Ustaları’nda 1. Bedirhan Bayram, 2. Sabri Demetgül, 3. Sezgin Aslan oldu.

Törene; Gölcük Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Nuri Barış, Vedat Eren, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, dernek yöneticileri, STK temsilcileri ve dereceye giren yarışmacılar katıldı.

BAŞKAN SEZER YARIŞMACILARI TEBRİK ETTİ

Yarışmada dereceye giren kuş sahiplerini tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Dereceye giren ve yarışmaya büyük ilgi gösteren güvercin sahiplerini tebrik ediyor, ödül törenine teşrif eden MHP İlçe Başkanı Sayın Derya Çavdar’a, Dernek Başkanı Sayın Tufan Tabakoğlu ve yönetimi başta olmak üzere hakemlere ve yarışmanın düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.