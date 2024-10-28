Büyükşehir’e bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinden eğitim alan özel öğrenciler, Cumhuriyet coşkusunu doya doya yaşadıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde ‘Cumhuriyet Şenliği Etkinliği’ düzenlendi. 37 özel gereksinimli öğrencinin, Büyükşehir personelinin ve Kağıtspor Kulübü izcilerinin katıldığı programda cumhuriyet coşkusu ‘engel’ tanımadı.

HAZIRLIKLAR ERKEN SAATLERDE BAŞLADI

Yaklaşık 37 öğrenci, personel ve Kağıtspor kulübü izcileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi bahçesinde kutladı. İzci kıyafetleri ve ellerinde bayraklarla alana giriş yapan özel gereksinimli öğrenciler, etkinliğe İstiklal marşıyla başladı. Büyük bir bayrağın da dalgalandırıldığı kutlamada şarkılar söylendi oyunlar oynandı.

CUMHURİYET ATEŞİ HİÇ SÖNMEYECEK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen ‘Cumhuriyet Şenliği’ etkinliğine özel hazırlanan bahçede; çok sayıda bayrak, çadır ve özel izci ekipmanı kullanıldı. Bahçenin ortasına konumlandırılan ‘ateş çukuru’ 101 yıldır sönmeyen ve yanmaya devam edecek olan ‘Cumhuriyet Ateşi’ni temsil etti. Etkinlikte görevli müzik öğretmeni, günün anlam ve önemine uygun şarkılar söylerken çocuklar da alkışlarla eşlik etti.

ZİHNE VE BEDENE İYİ GELİYOR

Doğayı tanıma, kendi kendine yetebilme ve ortaklaşa iş yürütebilme becerilerini geliştirme amacıyla özel öğrencilere verilen izcilik eğitimi, özel gereksinimli bireylerin zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlıyor. Bu bağlamda şimdiye kadar yaklaşık 120 öğrenciye eğitim veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi; Çenedere, Ormanya, Doğu Kışla gibi çeşitli mekânlarda verdiği teorik ve pratik eğitimleri 29 Ekim coşkusuyla birleştirdi.

CEMİL MERİÇ ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, 17-35 yaş arası hafif ve orta düzeyde özel gereksinimli bireylerin toplumsal uyumunu kolaylaştırma amacıyla faaliyetlerine devam ediyor. Bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik çalışmalar, bağımsız yaşam sürdürebilmelerine olanak tanıyor.