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Özel yetenekli çocuk yazar Miray Özcan, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin’i ziyaret ederek ikinci kitabı "Miray Kuş Ormanda" adlı eserinin baskısı için verdiği destekten ötürü Belediye Başkanı Rahmi Metin’e teşekkür ederek, kitabını imzaladı.RİZE (İGFA) - Çocuk kitaplarını yazmaya 10 yaşında başlayan özel yetenekli Miray Özcan, ilk kitabını 2022 yılında yayınlamıştı.

İkinci kitabı "Miray Kuş Ormanda"yı geçtiğimiz aylarda yayınlayan Özcan, Belediye Başkanı Metin’i ziyaret ederek kitabın baskısı için teşekkür etti. Başkan Metin için kitabı imzaladı.

Sarf etmiş olduğu emeğinden dolayı çocuk yazar Miray ve Ailesine teşekkür eden Başkan Metin, misafirlerini hediye takdiminde bulunarak uğurladı.