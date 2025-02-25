CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında, 23 Mart‘ta belirleyecekleri Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili önemli mesajlar verdi. Özel, "Bu seçim, getireceğimiz erken seçim sandığının öncü ama kararlı adımıdır. Bu seçim, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek iktidar yolculuğumuzun ilk adımıdır" dedi.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün TBMM’de, partisinin haftalık grup toplantısında konuştu.

Partililere seslenen Özgür Özel, 23 Mart'ta belirleyecekleri Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili de önemli mesajlar verdi.

"Biz ülkemizdeki tüm bu adaletsizliklerin, yoksulluğun, baskıların, yasakların ortadan kaldırılması için hep beraber yeni bir yola çıktık" diyen Özgür Özel, "23 Mart‘ta cumhurbaşkanı adayımızı belirleyecek ve tüm tartışmaları geride bırakarak yepyeni bir yürüyüşe başlayacağız. 28 Şubat akşamına kadar, yani bu hafta cuma günü mesai bitimine kadar, ister tüm gençlerin yaptığı gibi, ki 40 kata çıktı üyelik başvuruları, online olarak, internet üzerinden CHP’ye üye olarak; ister akşam 21.00’e kadar açık tuttuğumuz ilçe ve il başkanlıklarınıza başvurarak, gelecek seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayımızın belirleneceği ön seçimde oy kullanma hakkına sahip olabilirsiniz." diye konuştu.

“BU SEÇİM İKTİDAR YOLCULUĞUMUZUN İLK ADIMIDIR”

İktidar yolculuğunun başladığını iade eden Özel, 86 milyon geleceğe umutla ve güvenle bakmak istediğini belirterek, ekonomi, adalet, demokrasi krizleri yaratan düzeni değiştirmek için; Türkiye’yi hak ettiği yere taşıyabilmek için; umudu, güveni var etmek; tasayı, kaygıyı defetmek için bu yolculuğun adı iradedir, kayıtsız şartsız milletin iradesini aramak olduğunu söyledi.

"Bu yolculuğun adı karardır, halkın kararını aramaktadır" diyen Özel, "Bu yolculuğun adı iktidardır, milletin iktidarını hedeflemektedir. Bu yolculuğun adı özgürlük, halkın özgürlüğü için yola çıkmaktır. CHP, demokrasinin evidir, yurdudur. Demokrasinin gür sesi CHP, cumhurbaşkanı adayını parti üyelerimizin katıldığı bir seçimle, örgüt denetiminde ön seçimle belirliyor. Bu seçim bir demokrasi devrimi, bir demokrasi şölenidir. Bu seçim, getireceğimiz erken seçim sandığının öncü ama kararlı adımıdır. Bu seçim, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek iktidar yolculuğumuzun ilk adımıdır" diye konuştu.

Partimizin grup toplantısını gerçekleştiriyoruz https://t.co/RA8wt9J56c— Özgür Özel (@eczozgurozel) February 25, 2025

"BEN O GEMİDE YOKUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'i de soran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu beyefendinin özelliği, babasını yakından tanımanız; Maksut Serim. Sizin Başbakanlıktayken örtülü ödeneğinizi kontrol ediyordu. Bolca manşet oluyordunuz çünkü örtülü ödenek önceki dönemlerin 10-15 katına çıkıyordu. Ayrıca hesabı kitabı kuvvetli olduğu, sizin de bu konuda kendisine çok güvendiğiniz biliniyor. Bu kişiyi göz göre göre, parmağı göze sokarcasına Kıbrısımıza, Lefkoşa'ya büyükelçi atadınız. Şimdi apar topar Dışişleri kaynakları, diplomasi muhabirlerine Lefkoşa Büyükelçisi’nin görevden alınmak üzere olduğunu, değişeceğini, kararname beklediğini yazıyor" diyerek şunları kaydetti:

"Şimdi ben, 'Bir suç örgütüyle ortak olan birini, nasıl tuttun da önce bakan yardımcısı, sonra büyükelçi yaptın’ diye sormuyorum. Ben, ‘Uluslararası sularda yüzen gemiler var mı?' diye soruyorum. 'Bu gemiler yüzerken durduruldu mu?' diye soruyorum. 'Bu gemilerin yükü neymiş?' diye soruyorum ve 'O günlerde birilerinin hesap hareketlerinde acayip şeyler olmuş mu?' diye soruyorum. Yoksa sen bu sorulara cevap vermek yerine, bana 'Özgür Bey bunu yapma. Türkiye’yi zora sokma. Bu çocuk yanlışa bulaşmış. Bu konuları eşeleme. Hepimiz aynı gemideyiz’ mi diyeceksin? Tayyip Bey, ben yokum. Biz o gemide yokuz. Ama siz hepiniz o geminin içindesiniz."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasında ayrıca hafta içerisinde Bolu Kartalkaya'daki facia ile ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı bilirkişi raporları da gündeme getirdi.