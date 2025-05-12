Anahtar Parti Bursa İl Başkanı Fikret Aslan ve beraberindeki heyet, İznik İlçe Başkanı Öznur Kurt ile birlikte İznik esnafının derdini dinlerken tarihi ilçeyi gezme fırsatı buldular.BURSA (İGFA) - Yavuz Ağıralioğlu liderliğinde kurulan Anahtar Parti, Bursa'da saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İl Başkanı Fikret Aslan ile pozitif ivme yakalayan Bursa teşkilatı, İznik İlçe Başkanı Öznur Kurt'un misafiri oldu.

Orhangazi İlçe Başkanı Sayim Ulutaş, Kestel İlçe Başkanı Serhan Aşar, Gürsu İlçe Başkanı Süleyman Ağırman, Yıldırım İlçe Başkanı Tayfun Yıldırım, İnegöl İlçe Başkanı Alper Ildırel, Karacabey İlçe Başkanı Ömer Yıldırım, Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Akar, Nilüfer İlçe Başkanı Hasan Basri Mert Biltekin ve il yöneticilerinden oluşan heyet, İznik'in tarihi noktalarını ziyaret etme fırsatı buldu.

"İZNİK BURSA'NIN 'ANAHTAR' İLÇELERİNDEN BİRİ OLACAK"

İlçe esnafını da ziyaret eden heyet, ekonominin can çekiştiği günlerde Anahtar Parti'nin programlarını anlattı. Yoğun ilginin gözlemlediği programda konuşan İl Başkanı Fikret Aslan, Anahtar Parti'nin toplumun tüm kesimine yönelik programının hazır olduğunu vurguladı. Esnafın da çiftçinin de umudunu kaybetmemesi gerektiğinin altını çizen Aslan, İznik'in Öznur Kurt ile Bursa'nın 'Anahtar' ilçelerinden biri olacağına inandıklarını ifade etti.

Bursa'da yüzde 3.9 ile 4.4 arasında bir oy oranlarının olduğunu dile getiren Aslan, Öznur Kurt başkan ile İznik'te taçlanacak oy oranlarının yüzde 15'lere ulaşacağını belirtti.