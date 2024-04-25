Bunlar da ilginizi çekebilir

Özlem Değirmen, önümüzdeki günlerde yurtdışında düzenlenecek olan moda haftalarında koleksiyonunu uluslararası arenada tüm dünyanın beğenisine sunacak.

Defilenin finalinde eşi Murat Veysel Değirmen ile podyuma çıkarak konukları selamlayan Özlem Değirmen, alkışlarla ödüllendirildi.

Birbirinden güzel mankenlerin podyuma taşıdığı gelinlik, abiye ve özel tasarım haute-couture tasarımlar defileyi izleyen yüzlerce konuktan tam not aldı.

Yeni koleksiyonunu İstanbul Haliç Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Fashion Week Türkiye’de görücüye çıkaran Özlem Değirmen, organizasyona adeta damga vurdu. BURSA (İGFA) - Bursalı başarılı moda tasarımcısı Özlem Değirmen, 2024 ilkbahar-yaz koleksiyonunu İstanbul Haliç Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Fashion Week Türkiye kapsamındaki görkemli defileyle beğeniye sundu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.