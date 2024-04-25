Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bu yıl 14. kez düzenlenen Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülleri’nin sahipleri açıklandı. 2023 yılında doktora teziyle Alper Can, yüksek lisans teziyle de Ramazan Buldu başarı ödülüne değer bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa’nın doğal ve kültürel varlıkları ile tarihsel, sosyal ve ekonomik süreçlerinin incelenip, araştırılmasını özendirmek amacıyla Nilüfer Belediyesi, Bursa Gazeteciler Cemiyeti ve Akkılıç Ailesi’nin 2010 yılından bu yana düzenlediği Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülleri 2023’ün kazananları açıklandı.

Prof. Dr. Feza Karaer, Prof. Dr. Tülin Vural Aslan, Prof. Dr. Alparslan Türkkan, Doç. Dr. Nilüfer Alkan Günay, Şafak Baba Pala, Yener Akkılıç ve Hacı Tonak’tan oluşan Bursa Araştırmaları Ödülü Seçici Kurulu, doktora kategorisinde 10, yüksek lisans kategorisinde 38, akademi dışı kategoride 1 olmak üzere 49 eseri değerlendirdi.

Yapılan değerlendirme sonucunda seçici kurul, doktora kategorisinde “Güney Bithynia’da Bir Kent: Prusa Ad Olimpium” başlıklı teziyle Alper Can’ı ödüle değer gördü. Yüksek lisans kategorisinde “İklim Değişikliğine Bağlı Deniz Seviyesi Yükselmesinin Kıyı Kırılganlık Analizi: Bursa Örneği” başlıklı teziyle Ramazan Buldu ödüle değer görülürken, akademi dışı kategoride kurul üyeleri, başvurular arasındaki eserler arasından ödüle değer eser bulamadı.

Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülleri Ödül 29 Nisan Pazartesi günü Akkılıç Kütüphanesi’nde düzenlenecek törende sahiplerine verilecek.