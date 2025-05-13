Bilecik'te Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı sonunda Pazaryeri Anaokulu’nda kapsamlı onarım yapılacağını duyurdu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde eğitim yatırımları hız kazanıyor. Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, Pazaryeri Anaokulu’nun 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı sonunda kapsamlı bir onarımdan geçeceğini açıkladı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ün liderliğinde il genelinde 35 okulu kapsayan onarım hamlesi kapsamında gerçekleştirilecek çalışma, anaokulunu modern ve güvenli bir yapıya kavuşturacak.

Kaymakam Kahraman, “Bir milletin gücü, eğitimli nesillerle ölçülür. Pazaryeri Anaokulumuz, çocuklarımızın ilk adımı attığı önemli bir yer. Bu yatırımla, sadece duvarları boyamak değil, geleceği şekillendirecek bir eğitim ortamı yaratmayı hedefliyoruz. Çocuklarımız güvenle öğrenecek, öğretmenlerimiz huzurla çalışacak, velilerimiz gönül rahatlığıyla evlatlarını emanet edebilecek. Eğitime yapılan her yatırım, umut tohumu gibidir. Bu tohumları Pazaryeri’nde birlikte büyüteceğiz” dedi.

Kaymakam Kahraman, desteklerinden dolayı Vali Aygöl ve ilgili kurumlara teşekkür ederek, yeni haliyle anaokulunun ilçeye hayırlı olmasını diledi.