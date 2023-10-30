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Bakanlık paylaşımında, "Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!" mesajını verdi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam edildiğini belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği son operasyona ilişkin paylaşımda bulundu.

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