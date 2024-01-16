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Potanın Tarzanları, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 16’ncı hafta maçında Bahçeşehir Koleji’ni Daron Fatts Russel’ın son saniye basketiyle 81-78 mağlup ederek muhteşem bir galibiyete imza attı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 16’ncı hafta maçında Bahçeşehir Koleji ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonun’da karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi, Kulüp Başkanı Bora Çaylan da İstanbul’da takip etti. James Anderson ve Pako Cruz ile skorda öne çıkan yeşil-beyazlı takım ilk periyodu 23-15 önde geçti. İkinci periyotta 3 sayı çizgisinin gerisinden Daron Fatts Russell, pota altında da Ege Arar ile etkili olan Potanın Tarzanları, devre arasına 46-45 önde gitti. Russell, ilk yarıda attığı 12 sayı ile çift haneli skora ulaştı.

Üçüncü periyodun ilk dakikalarında skor bulmakta zorlanan Potanın Tarzanları, son bölümde Russell, Cruz ve Luther ile bulduğu sayılarla final periyoduna 63-60 önde girdi. Emanuel Terry de yaptığı asistlerle üçüncü periyotta öne çıkan oyunculardan biri oldu.

Final periyodunun ilk 6 dakikasında sadece 3 sayı bulabilen ve 10 sayı geriye düşen Potanın Tarzanları, son 4 dakikada 14-2’lik seri yakaladı ve Fatts Russell’ın son saniye basketiyle 81-78’lik skorla nefes kesen maçtan galibiyetle ayrıldı.

SKOR DAĞILIMI

Daron Fatts Russell 23 sayı, Pako Cruz 15 sayı, Ryan Luther 13 sayı, James Anderson 9 sayı, Ege Arar 8 sayı, Emanuel Terry ile Dorukhan Engindeniz 5’er sayı ve Barış Çağan Özkan da 3 sayıyla mücadeleyi tamamladı.