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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesindeki kadın hentbol takımı Poyrazın Kızları Tekirdağ deplasmanında mücadele edecek. BURSA (İGFA) - Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 15. haftada 21 Ocak 2024 Pazar günü deplasmanda Tekirdağ Süleymanpaşa ile karşılaşacak.

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