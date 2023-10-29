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PTT AŞ tarafından “Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı” konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 29 Ekim 2023 tarihinde tedavüle sunuldu.ANKARA (İGFA) -PTT AŞ, 29 Ekim 2023 tarihinde “Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı” konulu 15 TL (85 x 68 mm boyutunda) bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 35 TL bedelli ilk gün zarfı, ayrıca içerisinde 15 TL bedelli anma pulu (85x 68 mm boyutunda) ve 15 TL bedelli seri numaralı blok pulun (85 x 68 mm boyutunda) bulunduğu kitapçık ile 35 TL bedelli ilkgün zarfı bulunan portföy 300 TL bedelle Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.Yılı Uluslararası Pul Sergisi alanında, PTT iş yerlerinde, PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve cep uygulamasında satışa sundu.