Ramazan ayında maneviyatı hissetmek, tarihi ve dini yapıları ziyaret etmek ve Ramazan ruhunu yaşamak isteyenler için 5 şehir listelendi.İSTANBUL (İGFA) - Ramazan ayında ziyaret edilebilecek en özel şehirler listelendi.

Fatih Camii’nden, Mevlana Türbesi’ne Balıklıgöl’den, Selimiye Camii’ne kadar manevi mirası ve atmosferiyle öne çıkan şehirler arasında seyahat platformu enuygun.com'dan derlenen bilgilere göre İstanbul, Konya, Bursa, Şanlıurfa ve Edirne illeri yer aldı.

İSTANBUL

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan İstanbul, tarihi ve kültürel zenginliğiyle ramazan ayında da büyüleyici bir atmosfere bürünen şehirlerin başında geliyor. Tarihi camileri ve mekanları, geleneksel Ramazan etkinlikleri ile ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatan İstanbul’da öne çıkan ilk yer Sultanahmet oluyor. Sultanahmet Meydanı ve Camii, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii, Süleymaniye Camii, Fatih Camii ve Büyük Çamlıca Camii ramazan ayı boyunca İstanbul’da ilk gidilen yerler oluyor.

KONYA

Mevlana’nın izinde ramazan yaşamak isteyenlerin durağı Konya oluyor. Konya’da, Mevlâna Türbesi ve Müzesi’nin yanı sıra Şems-i Tebrizi Türbesi ve Camii, Şeyh Sadrettin Konevi Türbesi, Alaeddin Keykubad Camii, Aziziye Camii, Eşrefoğlu Camii, Kapu Camii en çok ziyaret edilen yerler arasında bulunuyor. Ramazan ayında yolunuz şehre düşerse müze olarak ziyaret edilebilen Karatay, Sırçalı ve Minareli medreselerini de ziyaret edebilirsiniz.

BURSA

Ramazan ruhunu yaşamak ve Osmanlı mutfağınının lezzetlerini iftar sofralarında tatmak için Bursa’yı ziyaret edebilirsiniz. İznik’teki Ayasofya Camii, 15.yüzyıl başında Yıldırım Beyazıt döneminde külliye olarak inşa edilen Ulu Camii, Gazi Orhan Bey Cami, Muradiye Camii, Muradiye Külliyesi ve Emir Sultan Külliyesi şehrin Ramazan aylarında en sık ziyaret edilen yerler oluyor.

ŞANLIURFA

Söz konusu listede yer alan diğer şehir ise Şanlıurfa. İbrahim peygamberin ateşe atıldığında düştüğü yer olarak bilinen Balıklıgöl ve Şuayb peygamberin yaşadığına inanılan Harran'a bağlı Özkent köyü ramazanda çokça ziyaret ediliyor. Selahaddin Eyyubi Camii, Hasan Padişah Camii, Mevlevihane Camii, Yusuf Paşa Camii ve Rızvaniye Camii de şehrin ramazanda en çok ziyaret edilen ibadethaneleri arasında yer alıyor.

Yolunuz Şanlıurfa’ya düşerse Harran Evleri, antik Harran Üniversitesi kalıntıları, Haleplibahçe Mozaik Müzesi, Şanlıurfa Müzesi, Kızlar Sarayı’nı ve Göbeklitepe’yi de programınıza ekleyebilirsiniz.

EDİRNE

Edirne, Osmanlı’nın eski başkentlerinden biri olarak, tarihi ve kültürel mirasıyla özellikle Ramazan ayında yoğun ziyaretçi çeken şehirlerden biri. Mimar Sinan’ın ustalık eseri olan Selimiye Camii, şehrin en önemli simgelerinden biri olup, Ramazan’da manevi atmosferiyle öne çıkıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Selimiye Camii’nin yanı sıra Muradiye Camii, Eski Camii, Gazimihal Camii, Üç Şerefeli Cami ve Has Yunus Türbesi de en çok ziyaret edilen yerlerden.

Edirne’de yapılacak bir gezi aynı zamanda Mimar Sinan’ı tanımak anlamına da geliyor. Sinan’ın eserleri arasında Rüstem Paşa Kervansarayı, Sokullu Hamamı, Kanuni Sultan Süleyman ve Yalnızgöz köprüleri ile Defterdar Mustafa Paşa Camii gibi önemli yerler bulunuyor. Edirne’ye gelmişken açık hava müzesi görünümündeki Karaağaç ilçesine kısa bir gezi de planlayabilirsiniz. Bu ilçe Lozan Anıtı, Milli Mücadele ve Lozan Müzesi, Karaağaç Tren İstasyonu gibi yakın tarihe ilişkin mekanların yanı sıra yeşilliği ile de dikkat çekiyor. Edirne’ye Ramazan ayında bu tarihi yapıları ziyaret ederken aynı zamanda şehrin meşhur Ramazan pidesi, badem ezmesi ve Edirne tava ciğeri gibi lezzetlerini de tadabilirsiniz.