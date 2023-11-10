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Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk Ankara’da bulunan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nda bir araya gelerek, Rize Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Rize’de gençlik ve spor alanında ortaklaşa yapılacak yatırımlar için protokol imzaladı.RİZE (İGFA) - Rize Belediyesi ve Spor Toto, şehirdeki gençlik ve spor yatırımları için protokol imzaladı.

Belediye Başkanı Rahmi Metin, gençlik ve spor alanında Rize Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile ortaklaşa yapacağımız projeler için protokol imzaladıklarını belirterek, projede emeği geçen başta Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Metin, yapılacak yatırımların Rize’ye şimdiden hayırlı olmasını diledi.

Protokol kapsamında, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın sunacağı maddi desteklerle Rize Belediyesi tarafından şehirde gençlerin, sporcuların ve tüm vatandaşların faydalanabileceği çeşitli yatırımların yapılması planlanıyor.