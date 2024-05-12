Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurul için daha önce başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran, yeniden adaylığını ilan eden Ali Koç lehine çekildiğini duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Sadettin Saran, Fenerbahçe Kulübü başkan adaylığından çekildiğini açıkladı.

Saran, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere, kulübümüzün yaklaşan olağan seçimli kongresiyle ilgili olarak, başkanımız Sayın Ali Koç'un adaylığı durumunda aday olmayacağımızı, diğer durumda ise ekibimizle birlikte kulübümüzü yönetmeye talip olduğumuzu birçok kez gerekçeleriyle belirtmiştik. Geçen uzunca süre zarfında başkanımızın adaylık kararının netleşmemesinden dolayı, seçimlere kalan kısa süreyi de dikkate alarak, birkaç gün önce bir basın açıklaması yapmak zorunda kalmıştık. 10 Mayıs Cuma gününe kadar Sayın Başkan'ın göreve devam etmekle alakalı ortaya bir irade koymaması halinde, 13 Mayıs Pazartesi günü itibariyle şartsız olarak bu kutsal göreve talip olacağımızı ifade etmiştik." değerlendirmesinde bulundu.

"Sayın Başkan, 10 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da bizleri arayarak tarafımıza görüşme isteğini iletmiş ve bugün saat 12.00 itibarıyla da yönetici arkadaşlarıyla birlikte bizleri onurlandırmıştır" diyen Sadettin Saran, "Başkanımız bizlere kulübümüzün geleceğiyle ilgili planlarından samimiyetle bahsetmiş, Fenerbahçe'ye hizmet yarışında hedeflerini anlatarak hepimizin arzu ettiği başarılı, kenetlenmiş bir Fenerbahçe için kulübümüzün başında göreve devam etmek istediğini açıkça ifade etmiştir. Bu vesileyle, Sayın Başkan'ın yepyeni bir ruh ve oluşum ile birlikte, kulübümüze hizmetlerinin artarak devamını temenni ediyor; arkadaşlarımızla birlikte yaklaşan seçimli olağan kongredeki adaylığımızı başkanımız Ali Koç lehine çekiyoruz. Seçimlerimizin camiamıza ve Türk sporuna hayırlı olmasını diler, en derin saygılarımızı sunarız" ifadelerini kullandı.