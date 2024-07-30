Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Selçuklu Aile Gelişim Merkezi(SAGEM)’i ziyaret etti. KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve Türkiye’de ilk özelliği taşıyan Selçuklu Aile Gelişim Merkezi faaliyetlerini sürdürüyor. Toplumun temel taşı olan aile kurumunun yapısını güçlendirmeyi hedefleyerek kurulan merkezden çok sayıda vatandaş faydalanıyor. Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise merkezi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Başkan Pekyatırmacı ve Kaymakam Tortop’a Selçuklu İlçe Sağlık Müdürü Faik Serdar Aydın, Selçuklu İlçe Müftüsü Selim Yazıcı eşlik etti.

“MERKEZİMİZDEN BUGÜNE KADAR 922 SEANSLIK DANIŞMANLIK HİZMETİ VERDİK”

Toplumda aile yapısının öneminden bahseden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bedir Sağlık ve Sosyal Tesisimizde yer alan merkezimizi kurarken toplumda huzuru sağlamanın temelde mutlu bir aile ile mümkün olabileceği düsturuyla yola çıktık. Merkezimizde; sağlıklı, bilinçli, mutlu ve huzurlu bir aile kurumunun oluşumuna destek olmayı hedefledik. Selçuklu Aile Gelişim Merkezi’nde Selçuklu Belediyesi, Sağlık Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Selçuklu Kent Konseyi ile iş birliği içinde çalışıyoruz. Merkezde alanında uzman danışmanlarımızla aile yapısını tehdit eden unsurların, aile içerisindeki iletişim problemlerinin önüne geçmek için çalışma yürütüyoruz. Yine tüm aile bireylerinin sosyal yaşama entegre olmalarının yanı sıra aile kuracak bireyleri evliliğe hazırlarken, boşanma aşaması ile boşanma sonrasındaki süreçlerde tüm aile bireylerine psiko-sosyal destek sağlıyoruz. Merkezimizde bugüne kadar 922 seanslık danışmanlık hizmeti verdik. Vatandaşlarımıza hizmet etmenin yanında sosyal anlamda da hemşehrilerimize katkı sağlamak için bu merkezlerin varlığını önemsiyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak her zaman her koşulda hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“AİLE GÜÇLÜ VE SAĞLIKLI İSE TOPLUM GÜÇLÜ VE SAĞLIKLIDIR ”

Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop ise, “Aile bizler için toplumun temel yapı taşıdır. Aile güçlü ve sağlıklı ise toplum güçlü ve sağlıklıdır. Bu nedenle, ailenin gelişimi adına böyle bir projenin yürütülüyor olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ailenin yapısına çok ciddi katkı sağlayan bu projeyi ürettiği için, gerçekleştirdiği için belediye başkanımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.