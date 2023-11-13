Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kasım ayı Meclis Toplantısında İsrail’e ateş püskürdü. Gerçekleştirilen zulüm karşısında sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Başkan Yüce, belediyeye ait iştirak ve tesislerden İsrail’e ait markaların ürünlerini kaldırdıklarını belirterek, bunun yanı sıra boykotumuza TROY kartına geçerek devam edeceklerini söyledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, gündem dışı konuşan Başkan Yüce, İsrail’e ateş püskürdü. 7 Ekim’den bu yana süregelen zulme dikkat çeken Yüce, yeni bir boykot kararını daha devreye aldıklarını belirterek, Mastercard ve Visa’yı boykot ederekTroy ile çalışma kararı aldıklarını belirtti.

Başkan Yüce konuşmasında siyonist İsrail’in zulmüne dikkat çekti.

Filistin’de tüm dünyanın gözleri önünde benzeri görülmemiş bir dram yaşandığına vurgu yapan Başkan Yüce, "Hastaneler, okullar, camiler, mülteci kampları bombalanıyor. Yaşlı, kadın, çocuk demeden masum insanlar acımasızca katlediliyor. Neredeyse bir asırdır Filistinli kardeşlerimize gösterdikleri zulmü, ambargoyu sıradanlaştırmaya çalışsalar da bizler bu vahşeti kabul etmeyeceğiz. Bir araya gelerek zulme ve işgale karşı durarak, mazlum kardeşlerimize var gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Sakarya olarak Gazzeli kardeşlerimize umut olmak adına ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini belirten Başkan Yüce, "Mastercard ve Visa’yı boykot ederek Troy ile çalışmaya devam edeceğiz. Çalışma arkadaşlarımızın maaş kartlarını milli ödeme yöntemi olan Troy’a geçiriyoruz. Gazze’deki masumların feryadı arşa uzanırken Büyükşehir Belediyesi olarak bu zulme ve işgale karşı çıkıyoruz” dedi.