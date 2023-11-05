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Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi’ndeki ilk resmi maçında, ligin ilk haftasında sahasında konuk ettiği Eskişehir Birey’i 84-73’lük skorla mağlup ederek basketbol heyecanına yeniden ‘merhaba’ dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, sahalara geri döndü. Başkan Ekrem Yüce’nin talimatıyla resmi işlemlerini tamamlayarak Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi’nde ilk maçına çıktı.

Büyükşehir ekibi evinde Eskişehir Birey’i konuk etti. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanan ve Sakaryalı sporseverlerin tüm tribünleri doldurduğu karşılaşmaya Bekir Karlı, Cihan Amasyalı, Fırat Töz, Adnan Hepgür ve Anıl Sungur ilk 5’i ile başladı.

İlk çeyrekte oyun üstünlüğünü kuran Büyükşehir farkı çift haneli sayılara kadar çıkardı.

İlk çeyreği 22-9 önde kapatan Büyükşehir devre arasına da 41-33’lük skorla önde gitti. İkinci yarı taraftarının da desteği ile rakibi karşısında skor üstünlüğünü koruyan Büyükşehir son çeyreğe 60-47 önde girdi. Son çeyrekte oyun disiplininden kopmayan Büyükşehir maçı 84-73 kazandı ve sezona galibiyetle başladı. Büyükşehir’de Fırat Töz ve Kaan Enlioğlu attıkları 20 sayı ile galibiyeti getiren isimler olurken kaptan Cihan Amasyalı’da 19 sayılık skor katkısı üretti. Maç sonunda takım galibiyeti taraftarıyla kutladı.