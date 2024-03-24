Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 2. Ligi son 16 turundaAtatürk Kapalı Spor Salonu’nda misafir ettiği Teşvikiye Spor’u82-77mağlup ederek 1 Lig iddiasını güçlendirdi.SAKARYA (İGFA) - Türkiye Basketbol 2. Lig’de mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Atatürk KapalıSpor Salonu’nda Teşvikiye Spor’u ağırladı. Temsilcimiz mücadeleye, Berat Kazım Gümüş, Tolga Deliktaş, Anıl Sungur, Fırat Öz ve Cihan Amasyalı ilk 5’i ile başladı.

Büyükşehir ekibi maça art arda bulduğu hızlı sayılarla başlamasına rağmen, ilk çeyreği rakibine karşı15-20’lık skorla mağlup bitirdi. İkinci çeyrektede sıkı sıkıya geçen mücadelede Büyükşehir, devreyi 35-41 geride tamamladı.

İkinci yarıda rakibine fırsat vermeyerek tempoyu artıran ve üstün oyun sergileyen Büyükşehir Basketbol, rakibinin maça ortak olmasına izin vermedi ve parkeden 82-77’lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla son 16 turundaki ilk galibiyetini alan Büyükşehir 1. Lig yarışını sürdürecek.

Büyükşehir’de Fırat Öz, attığı19 sayıyla galibiyeti getiren isim olurken AdnanHepgür 15 sayı ve Cihan Amasyalı 13 sayıyla galibiyette büyükpay sahibi oldu. Bu skorla Büyükşehir Basketbol seride 1-0 öne geçti.