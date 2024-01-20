Bunlar da ilginizi çekebilir

Sakarya Büyükşehir adına karşılaşmada 13 sayı atan Murat Kaan Enlioğlu ve Kaptan Cihan Amasyalı galibiyeti getiren isimler oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da temposunu düşürmeyen Büyükşehir basketbol mücadeleden 83-73’lük skorla galip ayrıldı.

Türkiye Basketbol 2. Ligi 9. hafta karşılaşmasında Vefa Basketbol takımını konuk eden Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı parkeden 83-73’lük skorla galip ayrıldı. SAKARYA (İGFA) - Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye Kaptan Cihan Amasyalı, Fırat Töz, Anıl Sungur, Berat Kazım Gümüş ve Adnan Hepgür ilk 5’i ile çıkan Büyükşehir basketbol, karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-14’lük skorla önde tamamladı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.