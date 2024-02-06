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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Bisiklet Şehri Sakarya’da SGK Köprülü Kavşağında hayata geçirdiği dekoratif ışıklandırma çalışmasıyla Bisiklet Şehri Sakarya'nın sembollerini şehre işledi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehri her köşesinde yaptığı özel dokunuşlarla güzelleştiriyor. Bunun son örneği de "Bisiklet ve Spor Şehri Sakarya" vurgusuyla gerçekleştirildi. Ekipler, şehrin köprülü kavşağına Sakarya'da bisiklet kullanımını, bisiklet sevgisini anl atan ve bisiklet kullanımını artırmaya teşvik eden sembolleri özenle işledi.

Artık çok daha estetik

Bisiklet tasarımlarıyla dekore edilen ışıklandırmalar şehrin kalbine adete renk kattı. Köprünün alt yolunda adeta görsel bir şölene dönüşen uygulama vatandaşların da beğenisini kazandı. Köprülü kavşak bölgesine ayrıca sürücüleri uyarıcı ışıklı tabelalar da montajlandı. Köprülü kavşak artık akşam saatlerinde çok daha estetik ve güzel gözüküyor.