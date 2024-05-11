Yıldırım’da çevre kirliliğinin önlenmesi ve atıkların ekonomiye kazandırılması için 55 noktaya mobil atık getirme merkezi kuruldu.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce 2019 yılından bu yana ilçenin 55 noktasına mobil atık getirme merkezi kuruldu. Kâğıt, metal, cam, plastik, elektrik, elektronik atıkların yanı sıra bitkisel yağ ve atık pillerin dönüşümüne katkı sağlayan Yıldırım Belediyesi, ilçedeki mobil atık getirme merkezlerinin sayısını 100’e çıkarmayı hedefliyor. Yapılan bu uygulama ile bir yandan doğal kaynaklar korunurken, diğer yandan çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Yıldırım Belediyesi'nin başlattığı bu çalışma sürdürülebilir bir çevre yönetimi oluşturma hedefini de destekliyor.

ÇEVRE DOSTU ‘MOBİL ATIK GETİRME MERKEZİ’

Geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla ilçenin dört bir yanına 7 farklı türde atık toplayan mobil atık getirme merkezleri kurduklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Ekiplerimizin sitelere, okullara ve meydanlara yerleştirdikleri mobil atık getirme merkezleri ile atıklar kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye geri kazandırılıyor. Gerçekleştirdiğimiz geri dönüşüm çalışmaları sayesinde hem çevremizi koruyor hem de ekonomimize artı değer katıyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak, Yıldırım’ı çevre dostu bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.