Sakarya Büyükşehir Belediyesi, iki güzel sanat programına ev sahipliği yaptı.Film afişi sanatçısı merhum İbrahim Enez’in dünya klasiği filmlerinin de yer aldığı. Harika detayların yer aldığı afişler içinde yer alan Türk Sineması’nın unutulmazı “Sevmek Zamanı” filmi gösterildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ocak Kültür Sanat Takvimi kapsamında bir akşamda iki harika sanat programına ev sahipliği yaptı.

40 film afişi

Türkiye’nin unutulmaz film afişi ve yağlı boya sanatçısı merhum İbrahim Enez’in hazırladığı 40 parça afiş, ustası olan Prof. Dr. Süleyman Sami Tekcan’ın katkılarıyla Ofis Sanat Merkezi’nde hazırlanan “Film Afişleri Sergisi” ile görücüye çıktı.

“İmoga” koleksiyonunda yer alan ve dünya klasiği filmlerin afişlerinin yer aldığı 40 yağlı boya eseri, bu sergide sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü.

Her biri harika detaylar

Her biri harika detaylar barındıran eserler, daha ilk günden çok sayıda misafir tarafından incelendi. Ülkenin değeri sanatçı İbrahim Enez’in hocası Prof. Dr. Süleyman Sami Tekcan, kendisinin de oyuncu olarak yer aldığı bazı filmler ve afişler hakkında bilgiler verdi.

Metin Erksan’ın yönetmenliğini üstlendiği Türk sinemasının başyapıtlarından 1965 yapımı ‘Sevmek Zamanı’ film beyaz perdeye yansıtıldı. Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan ve Dr. Öğr. Üyesi Mesut Bostan, gösterim sonrası izleyicilerle söyleşide buluştu.

“Hiçbiri O’nun gibi olamadı”

Aynı zamanda 40 eserin de bugünkü sahibi olan Prof. Dr. Tekcan, hiçbir öğrencisinin İbrahim Enez kadar yeteneğe sahip olmadığını belirterek, “Bugün, Sakarya’da açılışını yapacağımız 40 eserden oluşan İbrahim Enez Sergisi, beni derinden heyecanlandırıyor. Hiçbir öğrencim İbrahim Enez gibi olamadı. Bu meslekte tanıdığım ve tanık olduğum en büyük ustalardan biri. Öyle ki, hiçbir öğrencim onun klasında bir afiş sanatçısı olamadı” dedi.

“Yalnızca bir aşk hikayesi değil…”

Dr. Öğr. Üyesi Mesut Bostan, “Sevmek Zamanı’ Türk sinemasında teması ve görsel diliyle ayrı bir yere sahiptir. Bir fotoğrafa âşık olma hikâyesi üzerinden derin bir aşk ve insan ilişkileri anlatılır. İstanbul’un o dönemde keşfedilmemiş saklı köşeleri, filmin en güçlü görsel unsurlarından biridir. Yönetmen Metin Erksan’ın sanat tarihi bilgisi ve derinliği, filmi yalnızca bir aşk hikâyesi değil, aynı zamanda bir İstanbul filmi haline getirir” ifadelerini kullandı.

“Özgün ve sıra dışı…”

Filmin hikayesinin çok iyi kurgulanmış olduğunu belirten Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan, “Sevmek Zamanı çok özel bir hikâye. Bir fotoğrafa âşık olma fikrini işliyor. Ne kadar özgün ve sıra dışı bir tema değil mi? Bugün baktığımda, bu film üzerinden sinema ve aşkın ne kadar derin bir bağ kurduğunu görüyorum. Belki zamanında bu hikâyeye farklı bir gözle bakmış olabilirim ama şimdi düşündüğümde, hikâyesinin ne denli enteresan olduğunu daha iyi anlıyorum” diye konuştu.

Sergi açılışı, film gösterimi ve söyleşi programı sanat dostlarına keyifli bir akşam yaşattı.