Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Yunanistan Drama mübadillerinin kente gelişlerinin 100. yılında Serdivan’da düzenlenen etkinliğe katıldı. Alemdar, “Bu topraklar sadece bir kara parçası değil, her metrekaresinde şehitlerimizin kanı var. 100 yıl önce bir bayram gününde baskıdan ve zulümden kaçıp vatanına dönen büyüklerimizi unutmayacağız. Her renk ve kültürün zenginlik kattığı Sakarya’da birlikteliği güçlendireceğiz” dedi. Alemdar, mübadillerin torunlarıyla görüşerek 100 yıllık hatıranın anlatıldığı sergiyi gezdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Yunanistan Drama mübadillerinin kente gelişlerinin 100. yılında Serdivan Mübadilleri Derneği tarafından hazırlanan 100. Yıl etkinliklerine katıldı.

Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak yapılan sözleşmeyle Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinde 1924'te Drama'dan Serdivan göçenlerin torunlarıyla görüşen Başkan Alemdar, dernek yönetiminin 100 yıllık tarihi anlattığı fotoğraf sergisini gezdi.

100 YILLIK TARİHİN SERGİSİ

Programa ayrıca Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan, Sakarya Barosu Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, Serdivan İlçe Başkanı Yusuf Haldızoğlu ve Serdivan Kaymakamı Ali Candan yer aldı.

Söyleşiler, şiirler ve halk oyunlarının yer aldığı etkinliklerde, Başkan Alemdar ve protokol üyeleri 100 yıllık tarihin anlatıldığı fotoğraf sergisini gezdi.

“TARİHTE BÜYÜK BEDELLER ÖDENDİ”

Alemdar, “Bundan tam 100 yıl önce yarım milyon Müslüman Türk, Türk-Yunan Mübadele Sözleşmesi kapsamında Türkiye’ye geldi. 6 Mayıs 1924’te Ramazan Bayramı’nın birinci günü, bayram namazını kıldıktan sonra mübadele gerçekleşti. Bu topraklar sadece bir kara parçası değil. Bu topraklar için tarihte büyük bedeller ödendi. Her metrekaresinde şehitlerimizin kanı var. 100 yıl önce bir bayram günü zulümden kaçarak yola çıkan büyüklerimizi unutmayacağız” dedi.

“SADECE HÜZÜN DEĞİL, KARDEŞLİK ÖRneğidir”

AK Parti Milletvekili Ertuğrul Kocacık, “Mübadele döneminde yaşananlar, sadece bir hüzün dönemi değil, aynı zamanda bir dayanışma ve kardeşlik örneğidir. Bugün, bu topraklarda birlikte yaşayan farklı milletlerin çocukları olarak, birbirimize olan sevgimizi ve saygımızı pekiştirmek için büyük bir fırsata sahibiz” dedi.

“NE ÇİLELER ÇEKİLDİĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ”

Vali Yaşar Karadeniz, “Biz bu huzuru güveni elde etmek için ne çileler çekildiğini ne fedakarlıklar yapıldığını çok biliyoruz. 100 yıl önceki ruh bugün burada yaşıyor. Bizlere de bu ruhu ileriye taşımak düşüyor. Geçmişte yaşananları iyi bilirsek, bugünün kıymetini çok daha iyi anlarız” ifadelerini kullandı.

“O GÜNLERİ HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ”

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, “Tam 100 yıl oldu. 1924’te gerçekleşen göç sürecinin ne kadar büyük zorluklarla yaşandığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Biz o günleri hiçbir zaman unutmayacağız” diye konuştu.

Program sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.