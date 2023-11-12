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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin katıldığı tören ile Eylül ayında çalışmalarına başlanan Erenler’in 60 Milyon TL’lik altyapı yatırımında sona yaklaşıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Erenler ilçesinde başlatılan geniş kapsamlı altyapı projesinin gidişatı hakkında bilgiler verdi.

İlçenin güçlü bir altyapı ağına kavuşması için devreye alınan 60 milyon TL maliyetli projenin ikinci etabı kapsamında bölgeye 5 bin 260 metre içme suyu ile 2 bin 266 metre yağmursuyu hattı kazandırılacak. Ana güzergah içme suyu hattında çalışmalarını hızlı bir şekilde sonlandıran ekipler 5 bin 260 metrelik içme suyu hattının 3 bin 200 metrelik kısmını ve 2 bin 266 metrelik yağmur suyu hattının ise bin 100 metrelik kısmını tamamladı.

ANA GÜZERGAHTA ÇALIŞMALAR KISA SÜREDE TAMAMLANDI

Hızla sürdürülen çalışmalarla ilgili açıklama yapan Başkan Yüce, “Lansman törenini Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz projemizin ana hat güzergahında bulunan içme suyu hat çalışmalarını görüldüğü gibi kısa sürede tamamladık. Bu dev projemizin ikinci etap çalışmalarını hızla tamamlayarak Dilmen Mahallemizin altyapısının daha da güçlenmesini hedefliyoruz. Dilmen Mahallemizin sakinleri için sürdürdüğümüz çalışmalar aynı zamanda ilçenin gelecek altyapı sorunlarına bugünden çözüm olacak. 210 abone bağlantısı ve bu kapsamda kalan 2 bin 60 metrelik içme suyu hattının tamamlanması ile projemizi vatandaşların kullanımına sunacağız ” ifadeleri kullanıldı.