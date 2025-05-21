Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yeteneklerini keşfetmek ve teknolojiye olan ilgilerini artırmak için düzenlediği Genç Yazılımcı Proje Yarışması’nın “Etik Hacker” etabı tamamlandı. 12 genç yazılımcı, siber güvenlik senaryolarını ele alarak kendilerine sunulan uygulamaların güvenlik açıklarını yakalamaya çalıştı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Genç Yazılımcı Proje Yarışması’nın “Etik Hacker” kategorisi tamamlandı.

Gençler, güvenlik açıklarını bulmak için Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) hazırlanan atölyede kıyasıya yarışarak siber güvenlik alanındaki yeteneklerini sergiledi.

Yarışmacılara zafiyet içeren uygulamalar sunuldu ve bu uygulamalardaki güvenlik açıklarını tespit etmeleri istendi. 12 genç, güvenlik senaryolarını ele alarak kendilerine sunulan farklı alanlardaki mobil uygulamaların güvenlik açıklarını, zafiyetlerini yakalamak için pür dikkat, tam odak çalıştı.

SGM’de gerçekleşen yarışmada gençler hem bilgi hem de yetenekleriyle dikkat çekti.

Yarışmanın sonuçları, ilerleyen günlerde düzenlenecek ödül töreniyle açıklanacağı bildirildi.