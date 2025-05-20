Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Altyapı Bilgi Sistemi (AYBİS) ile kazı ruhsatları artık belediyenin internet sitesi üzerinden online olarak verilmeye başlandı.MANİSA (İGFA) - Teknolojiyi yaşamın içine entegre etmeye devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, yetki sınırları içerisindeki altyapı çalışmalarının koordinasyonunun sağlanması ve altyapıyla ilgili kazıların sistemli şekilde takip edilmesi amacıyla hizmete sunduğu AYBİS’i, ilçe belediyeleri ve vatandaşların kullanımına açtı. Kurum, kuruluş ve vatandaşlar yapacakları kazılar için Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden online başvuru yaparak ruhsat alabiliyor. Sistem üzerinden, ayrıca, zemin inceleme, tahakkuk hesaplama, makbuz kontrolü, kazı ruhsatı ile ilgili tüm iş ve işlemler de online olarak görülebiliyor ve takip edilebiliyor.

Sistem Üzerinden 319 Kazı Ruhsatı Verildi

AYBİS üzerinden, ilçe belediyeleri ve altyapı kuruluşlarına, 15 Mart 2025 ile 14 Mayıs 2025 tarihleri arasında 319 adet kazı ruhsatı verildi. Toplamda 14 bin 890 metre uzunluğunda kazı için ruhsat alındı ve bu kazılara ilişkin 13 milyon 141 bin 611 liralık tahakkuk oluşturuldu.

‘Sokağımda Ne Var’ Uygulaması ile Bilgi Alınabiliyor

İl genelinde verilen kazı ruhsatlarının, sokak bazlı harita tabanlı bir uygulama ile vatandaşlar tarafından takip edilebilmesi ve bildirim alınabilmesi de ‘Sokağımda Ne Var’ uygulaması ile mümkün hale geldi. Üzüm Süper App içinden erişilebilen uygulama sayesinde yapılacak kazılar öncesinde de vatandaşların bilgilendirilmesine başlanıldı.

Ruhsatlı Kazı Çalışmaları 17 İlçede Görülebiliyor

‘Sokağımda Ne Var’ uygulaması sayesinde vatandaşlar, 17 ilçede de ruhsatlı tüm kazı çalışmalarını anlık olarak online görebiliyor. Kaçak kazıların önüne geçilmesinin de hedeflendiği sistem sayesinde, ruhsatsız kazıların tespiti yapılabilecek. Uygulama üzerinde kazı izni görünmeyen, ancak sokakta kazı yapıldığını gören vatandaşların, durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bildirmeleri istendi.