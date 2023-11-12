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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, içme suyu ve enerji alanında hayata geçirdiği doğru politikalarla gençlere rehber olmaya devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), hayata geçirdiği çalışmalar ve enerji ile su üretimi konusunda attığı doğru adımlar ile gelecek nesillere yol gösterici olmaya devam ediyor.

Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencilerini ‘Çevre ekonomisi ve mali politikalar’ dersi kapsamında tesislerinde ağırlayan SASKİ, gençlere su ve enerji üretimini yerinde gösterdi. Göl tesisleri, Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve AdasuHES’i ziyaret eden üniversite öğrencileri su ve enerji üretimi hakkında merak ettiklerini alanında uzman personel ile paylaştı.

BİLİNÇLİ NESİLLER YETİŞMESİNDE ÖNCÜ OLUYORUZ

Kurun tarafından yapılan açıklamada ise, “Hayata geçirdiğimiz çalışmaların ve doğru politikalarımızın ilkokul öğrencilerinden üniversite öğrencilerine kadar tüm gençlerimize faydalı olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Son teknolojiye sahip tesislerimiz ve alanında uzman personelimiz sayesinde Sakarya için üretmeye devam ediyoruz. Üretim aşamalarını gençlerin görmesi ve merak ettiklerini bizlerle paylaşmaları bilinçli nesiller yetişmesinde öncü oluyor. Tesislerimizi ziyaret eden öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.