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Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kültür takvimi kapsamında SGM’de“Son Sığınak Aile” konferansı veren yazar-aile danışmanı Yusuf Özkan Özburun, evli çiftlere güçlü bir ailenin inşası için atılacak en önemli adımları anlatarak tecrübelerini aktardı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Kültür Takvimi kapsamında ailelere ve gençlere yönelik gelişim odaklı etkinlikler düzenledi.

Bu kapsamda Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) bir konferans düzenlendi. Yazar ve aile danışmanı Yusuf Özkan Özburun’un “Son Sığınak Aile” konferansında katılımcılara önemli tecrübeler aktarıldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı buluşmada, aynı zamanda sosyolog olanÖzburun, ailenin sıhhatli ve dengeli olabilmesi konusunda bilgiler paylaştı.

Çağımızda evliliğin ve çocuk yetiştirmenin en büyük temel sıkıntılarından bahseden Yazar Yusuf Özkan, “Eşler Birbirlerine karşı hak ve vazifelerinde, münasebet ve davranışlarında tam açıklık ve uyum içinde bulunmalıdırlar.Eşlerin birbirlerine karşı her olumlu tutum ve davranışı, çocukların irfan dağarcığına atılmış eşsiz bir elmas mahiyetindedir. Mevsim geldiği zaman çocuk, dağarcığı açar, elması çıkarır ve değerlendirir. Aksine ebeveynin her huysuzluğu da onların masum dimağlarında simsiyah bir çizgi olarak kalır gider. Onları kötü tanıtan ve küçük gösteren siyah bir çizgidir” dedi.

Konferans sonunda katılımcıların sorularını cevaplayan aile danışmanı Özburun, vatandaşlarla günün anısına fotoğraflar çekildi.